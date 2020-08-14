В день смерти Виктора Цоя в Петербурге разведут под его музыку Дворцовый мост

Звуковое шоу «Поющие мосты» пройдет в северной столице в ночь на субботу, 15 августа, пишут «Санкт-Петербургские ведомости».

Акция впервые даст зрителям возможность увидеть разведение сооружения под музыку рок-музыканта. Кульминацией шоу будет проекция портрета певца на разводной пролет Дворцового моста.

Зрителям также вручат памятные авторские открытки, которые дадут возможность увидеть специальную видеоэкскурсию «Ленинград Виктора Цоя».

Виктор Цой погиб в автокатастрофе 15 августа 1990 года в Латвии. Возвращаясь с рыбалки, артист уснул за рулем, выехал на встречную полосу и совершил лобовое столкновение с встречным автомобилем.