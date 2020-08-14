У Смольного собора исполнят оперу «Капулетти и Монтекки»

14.08.2020
Местом для представления выбрали площадь Растрелли на фоне Смольного собора, так как его итальянский фасад напомнит о месте действия оперы, сообщает Fiesta.ru.
Зрители смогут увидеть уникальное представление как на улице, так и из собственного дома в трансляции телеканала «Всё ТВ» видеосервиса Wink.
Дирижировать исполнением будет Фабио Мастранджело. Режиссер-постановщик – Дмитрий Отяковский, художник-постановщик – Юлия Гольцова. Исполнять оперу Беллини будет хор театра «Мюзик-Холл».
Фестиваль «Опера – всем» будет идти до 22 августа.