У Смольного собора исполнят оперу «Капулетти и Монтекки»

Романтическая интерпретация знаменитой трагедии Шекспира будет сыграна 16 августа.

Местом для представления выбрали площадь Растрелли на фоне Смольного собора, так как его итальянский фасад напомнит о месте действия оперы, сообщает Fiesta.ru.

Зрители смогут увидеть уникальное представление как на улице, так и из собственного дома в трансляции телеканала «Всё ТВ» видеосервиса Wink.

Дирижировать исполнением будет Фабио Мастранджело. Режиссер-постановщик – Дмитрий Отяковский, художник-постановщик – Юлия Гольцова. Исполнять оперу Беллини будет хор театра «Мюзик-Холл».

Фестиваль «Опера – всем» будет идти до 22 августа.