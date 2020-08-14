Объявлен шорт-лист фестиваля современной драматургии «Любимовка»

В список вошли 24 пьесы, сообщает пресс-служба смотра.

В числе авторов – писатели из Алма-Аты, Киева, Москвы, Баку, Уфы, Софии, Санкт-Петербурга, Шаховской, Нижневартовска, Омска, Самары, Минска, Владивостока и Рязани. На конкурс в этом году команда получила в общей сложности 815 пьес из 25 государств мира и 125 городов, что стало абсолютным рекордом за тридцатилетнюю историю фестиваля.

В числе тем произведений – национальный код и травмы постсоветского социума, проблемы домов-интернатов, поиск женской идентичности, погружение в природу страха, насилия и подчинения, свидетельства жизни трех поколений женщин в Донецке, пьеса-реквием о недооцененной свободе девяностых и пьеса, в которой на уровне текста создается репрезентация нетекстовых платформ вроде YouTube-лекций и подкастов, а научный метод вшит на уровне фундамента.

В отдельную группу текстов вошли истории, в которых «ничего не происходит» с современным маленьким человеком. Это повествования о том, как мужик мастерит модели машин, девушка превращает в персональный компас любые отношения, а женщины в глубинке объявляют матриархат, но выясняют, что от самих себя их это не спасет.