Арсенал в Нижнем Новгороде представит работы участников премии «Инновация-2020»

14.08.2020
В рамках проекта представят восемь персональных выставок современных художников, работы которых представлены в номинациях «Новая генерация» и «Художник года». Выставочная программа займет все 2000 кв. метров экспозиционной площади Арсенала,, отмечается в сообщении.
В числе участников такие авторы как Иван Горшков с инсталляцией «Фонтан всего», сочетающей авторские скульптуры с бытовыми предметами, Данини с инсталляцией «Диск (D:)» об эстетике 1990-х годов, Владимир Козин с произведениями проекта «Почувствуй себя птицей», Иван Чемакин с инсталляцией «ДОБ-2 – Добыча Обезьян», запечатлевшей детские воспоминания художника.