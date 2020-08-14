Гарик Сукачев станет одним из наставников нового сезона «Голос 60+»

Музыкант рассказал РИА Новости о своем чувстве ответственности перед участниками шоу.

По словам Сукачева, людей пожилого возраста нельзя переучивать, поэтому очень важно подобрать для них те произведения, в которых они смогут раскрыть свой талант.

Музыкант отметил, что ему бывает трудно объяснить происходящее во время съемок. «Детей учить легче. Когда человек прожил долгую жизнь и понимает свой стиль, его категорически нельзя ломать и учить, надо искать в нем зерно и развивать», – отметил он.

Раскрыть человека может лишь правильно подобранная композиция, подчеркнул Сукачев. «Так что основная работа начнется только тогда, когда соберется команда», – пояснил он.

Кроме Сукачева, в наставники третьего сезона проекта «Голос 60+» попали Лев Лещенко, Тамара Гвердцители и Елена Ваенга. Ведущим проекта станет Дмитрий Нагиев.