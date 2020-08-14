14.08.2020
Общий бюджет фильма, который получит название «Хочу остаться, каким я был», составляет 12 млн рублей. Лента будет рассказывать об одном из лидеров группы «Король и шут» Михаиле Горшеневе, умершем летом 2013 года.
Создатели просят на съемки у Минкультуры РФ поддержку в размере 8 млн рублей. Проект был представлен на очном заседании экспертного совета по неигровому кино в Минкультуры, прошедшем в пятницу.
«Этo не прoстo фильм, сoстoящий из музыки, хрoники и интервью. Бoльшую часть картины сoставит анимация, чтoбы передать мир главнoгo герoя и сюжет егo песен», – рассказала режиссер Дарья Иванкова.
Выпустить ленту создатели планируют в день рождения 7 августа 2022 года. Помощь в съемках оказывает семья музыканта и участник группы Андрей Князев.