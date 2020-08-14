Воспоминания Сахарова лягут в основу документального фильма о его жизни

Проект ленты был представлен на очном заседании экспертного совета по неигровому кино в Минкультуры РФ.

Картина получит название «Андрей Сахаров. По ту сторону окна...». Фильм расскажет о жизни и открытиях ученого и будет снят к столетию со дня его рождения в мае 2021 года.

По словам создателей проекта, картина расскажет о том, что такое водородная бомба и как она создавалась, а также о других значимых открытиях Сахарова. «Фильм построен на его воспоминаниях», – отметили они.

В марте 2019 года оргкомитет по подготовке празднования юбилея Андрея Сахарова был создан по распоряжению президента России Владимира Путина.

Напомним, академик Андрей Сахаров стал одним из создателей первой в мире водородной бомбы и самой мощной водородной бомбы в истории. Трижды удостоен звания Героя Социалистического труда (1954, 1956, 1962 годы) за научную деятельность. В 1980-е годы был лишен этого звания за протесты против ядерных испытаний и военных действий, организацию правозащитного движения в СССР, высказывания за отмену смертной казни и за право на эмиграцию, против принудительного помещения инакомыслящих в психиатрические больницы.