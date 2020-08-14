Выставку к 125-летию Есенина представит Государственный литературный музей

Экспозиция откроется 9 сентября 2020 года в центральном здании музея, сообщает пресс-служба.

Выставка предложит посетителям новый взгляд на творческий путь одного из легендарных русских поэтов ХХ века, рассказав о ключевых эпизодах биографии Сергея Есенина, объединяя их образом «рождения звезды».

На мировой карте звездного неба сияет малая планета 2576, носящая имя Сергея Есенина (Yesenin). В поясе астероидов Солнечной системы существует множество малых планет, названных именами классиков русской литературы, среди них – поэты Серебряного века: Ахматова, Гумилев, Пастернак, Цветаева, Бальмонт, Блок, Маяковский. В литературном планетарии нашлось также место основателю Государственного литературного музея Владимиру Бонч-Бруевичу и Владимиру Далю, чье имя носит музей сегодня. Небесные тела были открыты и зарегистрированы под именами русских писателей учеными Крымской группы Института теоретической астрономии в 70–80-е годы прошлого века. Мультимедийная проекция «Звездная карта литературы», открывающая экспозицию, дает ключ к пониманию ее идеи.

Образы небесных светил присутствуют во многих лирических произведениях Сергея Есенина. Для поэта исключительно важны космогонические и религиозные представления, укорененные в славянских культурах, хотя его собственное понимание христианства является глубоко оригинальным. Выставка проводит посетителя по «звездному пути» поэта через основные символы его творчества.

В экспозиции представлены рукописные автографы Есенина, записные книжки, печатные издания с первыми публикациями его стихов, фотографии, портреты, личные вещи, а также записи голоса поэта. В эпилоге выставки можно увидеть комплекс материалов, рассказывающих о посмертной судьбе наследия Есенина.

Юбилейная выставка объединит регионы: 3 октября, в день рождения поэта, в селе Константинове в Музее-заповеднике С.А. Есенина откроется вторая часть проекта – «Я посетил родимые места…». Межрегиональный выставочный проект организован при участии Фонда поддержки и развития детского образования Минзали Ишмуратовой.

К выставке подготовлена специальная программа мероприятий для детей и взрослых, включающая лекции, экскурсии и тематические мероприятия.