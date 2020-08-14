Вандалы испортили «манифест каллиграфутуризма» Покраса Лампаса на «Уралмаше»

Художник обратился ко всем желающим с приглашением восстановить работу в своем Instagram.

Все новые работы Покраса Лампаса, созданные в последние дни в рамках независимого фестиваля уличного искусства «Карт-бланш», были осквернены вандалами. Художник также выложил фотографии испорченного куба, который он расписал в сквере Екатеринбурга в ночь с 13 на 14 августа.

Художник решил восстановить работы и пригласил всех желающих сделать это вместе. Присоединиться к знаменитому граффитисту можно будет днем 14 августа в сквере.

«Карт-бланш» – независимый фестиваль уличного искусства, работающий без спонсоров и партнеров. За время работы мероприятия в нем приняли участие более 70 художников, представивших около 100 работ. Среди них как небольшие стикеры и рисунки, так и масштабные росписи, инсталляции и перформансы.