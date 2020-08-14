В Ессентуках откроется выставка «Кавказ как Теменос, или святое подворье России»

«Уголок старого города». Шалва Бедоев

На экспозиции будет представлено более 50 работ известных художников, сообщают организаторы.

Выставка пройдет 29 августа в Ессентукском историко-краеведческом музее им. В. П. Шпаковского и будет идти один день. В проекте примут участие известные художники.

В их числе Олег Басаев, Михаил Аксиров, Иван Бондаренко, Шалва Бедоев, Юрий Карасов, Николай Вдовкин, Евгений Матько, Анатолий Лисогурский, Василий Мироненко, Фахрикамал Махмудова, Алексей Паршков, Абдулзагир Мусаев, Вадим Пухаев, Константин Петров, Евгений Ромашко, Александр Рубец и Руслан Цримов, а также другие авторы.

Культурно-просветительский проект стартовал по инициативе Северо-Кавказского регионального отделения Творческого Союза художников России. Идея состоит в том, чтобы показать сокровенную духовную силу и мудрость Кавказа в ярких художественных образах, отмечается в сообщении.

Выставка представит особый ряд картин, которые связаны с национальным подходом к укладу жизни, народным фольклором, оптимизмом самобытного настроя, нерасторжимой связью природы, человека и животного, говорится в сообщении.