Прерванная пандемией выставка Энди Уорхола откроется в Москве

Экспозиция начнет работать 25 сентября, сообщила пресс-служба организаторов проекта.

Масштабная выставка «Я, Энди Уорхол» будет идти до 10 января в выставочном зале Союза Художников России, расположенном в здании Новой Третьяковки. Экспозиция представит около 200 работ пионера поп-арта, среди которых будут «Банки с супом "Кэмпбелл"» и «Мэрилин».

Выставка была назначена на конец апреля. Однако из-за распространения пандемии коронавируса мероприятие пришлось перенести.

В числе экспонатов будут также представлены работы «Цветы», «Мао», «Двойной автопортрет», «Электрический стул», «Череп», «Везувий» и портреты Ленина. По словам организаторов, общая площадь экспозиции займет около 2,5 тысяч квадратных метров.

В рамках выставки будет открыт кинозал, в котором гости смогут посмотреть видеоработы Уорхола, а также документальные фильмы о художнике. Отдельный зал экспозиции будет демонстрировать результаты сотрудничества Уорхола с различными лейблами и музыкальными группами, в том числе The Velvet Underground, The Rolling Stones и другие.