«Тысяча и одна ночь» станет первой премьерой фестиваля «Мариинский» во Владивостоке

Смотр откроется в пятницу, сообщили в пресс-службе.

Премьеру балета азербайджанского композитора Фикрета Амирова «Тысяча и одна ночь» исполнят артисты труппы Приморской сцены Мариинского театра. Как сказал хореограф постановки Эльдар Алиев на пресс-конференции перед открытием фестиваля, это, скорее всего, первая в мире премьера такого масштабного балета после пандемии.

Хореограф добавил, что руководство и артисты театра переживали по поводу того, как публика отнесется к открытию. Однако все билеты на все три первых дня премьеры были проданы еще до начала фестиваля.

Сюжет постановки приближен к классическим трактовкам истории про царя, воспылавшего ненавистью ко всему слабому полу после того, как увидел супругу в объятиях любовника-раба. Одна из очередных его жертв, Шахерезада, увлекает правителя чередой волшебных сказок на протяжении тысячи и одной ночи, отдаляя свою гибель.