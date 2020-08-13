Мероприятие пройдет с 4 по 6 сентября, сообщили в пресс-службе фестиваля.

Фестиваль лэнд-арта «Архстояние» в этом году отмечает 15-летие, он будет посвящен лени. В числе объектов, которые предстоит увидеть зрителям в арт-парке, инсталляция Элины Куликовой с запахами и звуками лени, а также «Красный лес» Игоря Шелковского.

По словам организаторов, лени всегда уделяли много внимания в российской культуре. Хотя, с одной стороны, она считалась злом, с другой – в ней было и благо, отметили в пресс-службе.

«Как гласит легенда, именнo благoдаря лени жители деревни Никoла-Ленивец кoгда-тo избавилась oт завoевателей, oтсюда и характернoе название пoселения. Сегoдня арт-парк – пo-прежнему местo нетoрoпливoгo сoзерцания и идеальнoй культурнoй изoляции. Именнo пoэтoму фестиваль решили пoсвятить лени», – пояснили в пресс-службе.

Порассуждать о лени организаторы предложили современным художникам. Хедлайнером мероприятия будет художник и скульптор Игорь Шелковский. С помощью Музея AZ он возведет масштабную конструкцию из деревянных брусьев ярко-красного цвета – «Красный лес».