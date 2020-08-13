«Сатирикон» откроет сезон премьерой «Плутни Скапена» в постановке Константина Райкина

Постановка по комедии Мольера будет представлена 26 августа, сообщила пресс-служба театра.

Как рассказал сам Райкин, при работе над спектаклем у него было сильное желание уйти от устаревших стереотипов эпохи Мольера, которые отдаляют историю от современности и превращают ее в «музейный театр».

«Это живая, смешная, изобретательная пьеса, созданная Мольером из разных, им заимствованных вещей. Там такая замечательная мешанина. Она как лоскутное одеяло. И она легко переводится в любое время. Мы с художниками Марией Даниловой и Борисом Валуевым давно работаем вместе. И вот Маша предложила вариант черно-белого кино 30-х годов про итальянскую мафию. Это и современно, и стильно, и есть дистанция, но не громадная», – рассказал режиссер.

Роли в комедии исполнят Алексей Бардуков, Денис Суханов, Артем Осипов, Георгий Лежава, Григорий Сиятвинда, Александр Гунькин и другие актеры.

Премьера пройдет на сцене «Планеты КВН». Спектакли Малой сцены пройдут в Высшей школе сценических искусств и в «Театриуме на Серпуховке» п/р Терезы Дуровой, отмечают в пресс-службе театра.