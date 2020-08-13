Мариинский театр перенес балетные спектакли из-за ограничений

13.08.2020
Перенесены балетные спектакли фестиваля «Звезды белых ночей», которые должны были состояться до конца текущей недели. Решение вызвано мерами по предотвращению распространения коронавирусной инфекции, говорится в сообщении.
Сейчас по рекомендациям Роспотребнадзора сокращено репетиционное время балетной труппы. В связи с этим балетные спектакли будут перенесены на другие даты, билеты остаются действительны, сказано в публикации.
При этом оперные спектакли и концерты пройдут в заявленном формате. Валерий Гергиев и Симфонический оркестр Мариинского театра будут продолжать гастрольный тур по регионам России, посвященный 75-летию Победы.