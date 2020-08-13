Мариинский театр перенес балетные спектакли из-за ограничений

Меры коснулись постановок, планировавшихся до 16 августа 2020 года, сообщается на сайте театра.

Перенесены балетные спектакли фестиваля «Звезды белых ночей», которые должны были состояться до конца текущей недели. Решение вызвано мерами по предотвращению распространения коронавирусной инфекции, говорится в сообщении.

Сейчас по рекомендациям Роспотребнадзора сокращено репетиционное время балетной труппы. В связи с этим балетные спектакли будут перенесены на другие даты, билеты остаются действительны, сказано в публикации.

При этом оперные спектакли и концерты пройдут в заявленном формате. Валерий Гергиев и Симфонический оркестр Мариинского театра будут продолжать гастрольный тур по регионам России, посвященный 75-летию Победы.