Стартовал конкурс рецензий в рамках акции «Галерея литературных героев»

13.08.2020

Акция в рамках проекта «Культура для школьников» проходит с 12 августа по 22 сентября, сообщила пресс-служба Минкультуры РФ.

Проект «Культура для школьников» реализуется Минкультуры России совместно с Минпросвещения России и компанией «Яндекс». Для участие школьникам нужно написать рецензию на литературное произведение в рамках своей программы.

Конкурс призван развить навыки анализа литературных произведений, а также написания грамотного и содержательного критического отзыва, говорится в сообщении.

Сейчас школьники проходят образовательный курс по «умному чтению» в рамках акции «Галерея литературных героев», становясь все более продвинутыми читателями. Теперь они смогут попробоваться новом качестве автора рецензии, отмечается в публикации.

Участниками литературного состязания станут учащиеся с пятого по восьмой класс и старшеклассники. Рецензии будут оцениваться по критериям смысловой и композиционной цельности, точности и выразительности речи, богатства лексики, использования цитат и афоризмов.