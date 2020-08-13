Стартовал конкурс рецензий в рамках акции «Галерея литературных героев»

13.08.2020
Проект «Культура для школьников» реализуется Минкультуры России совместно с Минпросвещения России и компанией «Яндекс». Для участие школьникам нужно написать рецензию на литературное произведение в рамках своей программы.
Конкурс призван развить навыки анализа литературных произведений, а также написания грамотного и содержательного критического отзыва, говорится в сообщении.
Сейчас школьники проходят образовательный курс по «умному чтению» в рамках акции «Галерея литературных героев», становясь все более продвинутыми читателями. Теперь они смогут попробоваться новом качестве автора рецензии, отмечается в публикации.Участниками литературного состязания станут учащиеся с пятого по восьмой класс и старшеклассники. Рецензии будут оцениваться по критериям смысловой и композиционной цельности, точности и выразительности речи, богатства лексики, использования цитат и афоризмов.