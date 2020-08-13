Знак установлен на фасаде дома на Кутузовском проспекте в Москве, сообщает пресс-служба Минкультуры РФ.

Доску установили на здании, в котором знаменитый артист жил и работал несколько десятилетий. На бронзовой доске, которую сделал скульптор Александр Балашов, изображена тройка медведей, запряжённая в сани, с четвёртым медведем на облучке. В санях – сам Валентин Филатов.

На церемонии присутствовали обе дочери дрессировщика, народная артистка России Татьяна Филатова и заслуженная артистка РСФСР Людмила Филатова, а также внучка, заслуженная артистка России Юлия Филатова. Кроме того, были гендиректор «Росгосцирка» Владимир Шемякин, председатель союза цирковых деятелей Евгений Биляуэр, худрук Большого Московского цирка Аскольд Запашный, преподаватели и студенты циркового училища имени М. Румянцева и деятели циркового искусства.

«В Япoнии люди не пoверили, чтo эти трюки испoлняют медведи. Oни думали, чтo этo артисты, переoдетые в кoстюмы живoтных. Нo самoе главнoе, чтo Валентин Филатoв придерживался oснoв гуманнoй дрессуры. А этo тo, чегo хoтим и мы сегoдня в рoссийскoм цирке», – сказал Владимир Шемякин.