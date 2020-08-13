Объявлен третий этап конкурса концепций развития Библиотеки им. М.И. Рудомино

Заявки на участие принимаются до 18 сентября 2020 года, сообщила пресс-служба Минкультуры РФ.

Очный этап конкурса концепций пройдет 7 октября 2020 года. Прошедшие отбор участники сформируют дорожные карты реализации концепций, представленных ранее.

Дополнительным требованием для новых участников третьего этапа является проработка предложений по реализации «дорожной карты».

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