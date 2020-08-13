Античный спортзал и баню II-го века нашей эры нашли в Турции

Открытие сделали в ходе раскопок в районе Измира на побережье Эгейского моря, сообщает AA.

В античную эпоху город носил название Смирна. В ходе работ исследователи из Измирского университета Катип Челеби обнаружили руины древнего здания II-го века нашей эры.

Как выяснилось в ходе работ, здание использовалось для различных физкультурных, социальных и культурных мероприятий. Сооружение было построено в эпоху правления римского императора Адриана.

Археологи пояснили, что во времена Римской империи бани-гимназии были обычным явлениями. В эти места приходили люди всех возрастов, тренировались в спортзале, боролись или принимали участие в разных играх, и тут же принимали банные процедуры.