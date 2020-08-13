В усадьбе Тургенева под Орлом выступили Гергиев и симфонический оркестр Мариинки

Программа концерта была посвящена 75-летию Победы, сообщает ТАСС.

Оркестр под управлением именитого дирижера выступил на открытой сцене мемориального и природного музея-заповедника Ивана Сергеевича Тургенева «Спасское Лутовиново».

Концерт шел больше часа. Музыканты исполнили Симфонию №1 Прокофьева, а также часть Симфонии №4 фа минор Чайковского и другие классические произведения.

Во второй половине праздничного дня оркестр выступил в поселке Поныри Курской области.

Гастрольный тур по регионам России, продолжающий традицию Московского пасхального фестиваля, симфонический оркестр Мариинского театра и маэстро Валерий Гергиев начали 10 августа. Первыми событиями тура стали концерт в Твери и вечер в Концертном зале Чайковского в Москве, где была исполнена опера Пьетро Масканьи «Сельская честь».