В усадьбе Тургенева под Орлом выступили Гергиев и симфонический оркестр Мариинки

13.08.2020
Оркестр под управлением именитого дирижера выступил на открытой сцене мемориального и природного музея-заповедника Ивана Сергеевича Тургенева «Спасское Лутовиново».
Концерт шел больше часа. Музыканты исполнили Симфонию №1 Прокофьева, а также часть Симфонии №4 фа минор Чайковского и другие классические произведения.
Во второй половине праздничного дня оркестр выступил в поселке Поныри Курской области.
Гастрольный тур по регионам России, продолжающий традицию Московского пасхального фестиваля, симфонический оркестр Мариинского театра и маэстро Валерий Гергиев начали 10 августа. Первыми событиями тура стали концерт в Твери и вечер в Концертном зале Чайковского в Москве, где была исполнена опера Пьетро Масканьи «Сельская честь».