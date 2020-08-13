Могилу убитого копьем и затем сожженного человека возрастом 7 тыс. лет нашли в Израиле

Об открытии сообщает научный журнал PLOS ONE.

Находку сделали археологи, работавшие на севере Израиля. Ученые нашли кремационную яму времен неолита возрастом более 7 тыс. лет.

По мнению экспертов, жители Ближнего Востока сожгли в яме тело одного из усопших соплеменников, юноши или девушки. За несколько месяцев до смерти погибший получил удар копьем или стрелой, отметили ученые.

Порядок, в котором находились кости усопшего, говорит о том, что его тело было уложено особым образом, а затем сожжено на дне ямы. Ученые считают это свидетельством представлений древних людей о потустороннем мире, говорится в исследовании.