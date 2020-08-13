Фестиваль «Звезды на Байкале» отменили из-за рисков пандемии и закрытых границ

Об этом в своем Facebook написал народный артист России Денис Мацуев.

По его словам, юбилейный XV смотр, каждый сентябрь проходящий в Иркутской области, перенесли в этом году на неопределенный срок. Такое решение было принято по результатам обсуждения проблемы с губернатором и с представителями Роспотребнадзора, подчеркнул Мацуев.

Хотя обстановка постепенно улучшается, проводить концерты в закрытом помещении пока еще слишком рискованно, пояснил музыкант. Кроме того, зарубежные музыканты не могут спланировать перелет из-за закрытых границ, добавил он.

Из-за отмены фестиваля организаторам придется выстраивать заново программу мероприятия, учитывая новые сроки и возможности. Однако артист гарантировал, что смотр пройдет в 2020 году, и пообещал рассказать о новых датах в ближайшие две недели.