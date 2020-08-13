Худрук Александринки Валерий Фокин вернулся в кино съемками триллера «Петрополис»

Режиссер возобновил кинопроизводство после 20-летнего перерыва в карьере, сообщают организаторы съемок.

Фантастический триллер «Петрополис» рассказывает о контакте людей с инопланетянами. Главные роли в фильме исполнят Юлия Снигирь и Антон Шагин.

Релиз проекта запланирован на 2021 год, сообщается в публикации. По словам Фокина, он не снимал кино почти двадцать лет, и новый проект стал для него «возбуждающим вызовом».

«Многое поменялось – технологии, мышление, экономика кино. Это другая психология, отличная от театра. Но кино обладает огромными возможностями, аудиовизуальной мощью – оно способно создать ту тайну, которой нет в театре», – цитирует Фокина пресс-служба.