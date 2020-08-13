Оборот российских кинотеатров в начале августа упал на 95%

Данные эквайрингового бизнеса ВТБ приводит пресс-служба банка.

Как отмечается в релизе, падение оборота стало следствием того, что зрители не спешат возвращаться в кинотеатры после их открытия. По данным ВТБ, с 1 по 10 августа оборот российских кинотеатров упал до 5% от значений аналогичного периода прошлого года.

В отличие от Москвы, в остальных регионах России покупка билетов в режиме онлайн увеличилась в три раза, говорится в пресс-релизе.

В Москве билеты чаще покупают в самом кинотеатре, при этом объем покупок нынешнего года составляет 20% от прошлого, отмечается в сообщении. На этом фоне заказ электронных билетов составляет только 3% продаж. В регионах же ситуация обстоит иначе: оборот в рамках POS-эквайринга снизился на 95%, а покупка билетов онлайн выросла втрое по объему и вшестеро по числу транзакций, добавили в ВТБ.