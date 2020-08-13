Скульптор Михаил Переяславец умер в 71 год

Об этом сообщили в Российской академии художеств.

Народный художник РФ, скульптор, художник студии военных художников имени М. Б. Грекова Михаил Переяславец скончался в минувшую среду. В пресс-службе добавили, что информация о дате и месте прощания и похорон будет распространена позже.

Михаил Переяславец родился в Москве в 1949 году. В 1974 году окончил Московский государственный художественный институт имени Сурикова, работал в Студии военных художников имени Грекова.

С 1993 года художник работал профессором кафедры скульптуры и композиции Московского государственного художественного института имени Сурикова. В 2008-2009 годах – худрук Студии военных художников имени Грекова.

Стал автором памятников Александру Вампилову и Александру Пушкину в Иркутске, Василию Сурикову и воинам-десантникам в Москве, памятника маршалу СССР Ивану Коневу на территории военно-патриотического парка культуры и отдыха ВС РФ «Патриот», и других.