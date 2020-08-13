Покрас Лампас создал манифест каллиграфутуризма на заводе «Уралмаш» в Екатеринбурге

Художник создал серию работ в рамках фестиваля уличного искусства «Карт-бланш», сообщает онлайн-школа XYZ School.

Участники школы засняли процесс создания Покрасом Лампасом своих работ. В рамках партизанского фестиваля «Карт-бланш» художник создал серию, работы которой вместе составляют манифест каллиграфутуризма, объясняя центральные идеи его художественного стиля.

«Карт-бланш» – независимый фестиваль уличного искусства, работающий без спонсоров и партнеров. В течение двух лет проведения мероприятия участие в нем приняли более 70 художников, представивших около 100 работ, в том числе небольших стикеров, рисунков, масштабных росписей, перформансов и инсталляций.