Студия военных художников имени М. Б. Грекова украсят площадки фестиваля «Спасская башня»

13.08.2020

Об этом сообщили в дирекции фестиваля.

В оформлении площадки фестиваля в 2020 году будут представлены уникальные работы выдающихся мастеров студии. По словам замруководителя студии Юрия Бирюкова, сотрудничество художников с фестивалем началось в 2018 году.

В тот раз скульпторы оформили мемориальную доску в память о первом музыкальном руководителе «Спасской башни» генерал-лейтенанте Валерии Халилове, которая была размещена на здании Российской академии музыки имени Гнесиных в Москве.

В 2019 году произведения художников студии украсили печатную продукцию фестиваля. Теперь их перенесут на билборды, благодаря чему их увидят тысячи москвичей и гостей столицы, отметил Бирюков в разговоре с ТАСС.