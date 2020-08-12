Две трети зрителей готовы вернуться в кино в ближайшие две недели

Об этом говорят данные исследования проекта «Кинозритель», опубликованного на сайте ЕАИС.

В основном это киноманы, которые собираются посещать кинотеатры чаще, чем до пандемии, говорится в докладе. Под киноманами считают тех, кто посещал кинотеатры минимум один раз в месяц.

Чаще, чем до пандемии, собираются ходить в кино 82% опрошенных. 76% считают, что поход в кинотеатр уже является безопасным. При этом аудитория возрастом 18–24 лет более оптимистично оценивает риски и собирается ходить в кино чаще, чем прежде, говорится в докладе.

Среди москвичей в ближайшие две недели стало 15% больше тех, кто не пойдет в кино даже несмотря на то, что они поход в кинотеатр им кажется безопасным. На это решение, полагают эксперты, повлияло отсутствие в афишах громких релизов.

29% респондентов считают, что уберечь от заражения не смогут никакие меры защиты. 20% полагают, что находиться в закрытом помещении небезопасно в принципе.