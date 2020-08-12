Новгородский театр им. Достоевского отреставрируют по указаниям британского архитектора

Российские архитекторы создадут проект на основе конкурса, сообщила зампред правительства региона Елена Кирилова.

Конкурс на разработку концепции реконструкции здания театра, построенного в 1987 году, стартовал в Новгородской области в среду. Участвовать в нем будут российские архитекторы, наставником авторов станет директор британского архитектурного бюро.

«Главная миссия этого конкурса – новые возможности для этого уникального здания», – пояснила Кирилова. По ее словам, важно соблюсти баланс между сохранением уникальной архитектуры и ее наполнением дополнительным функционалом, а также современными решениями и технологиями.

Инициатором конкурса стало правительство Новгородской области, оператором будет компания «КБ Стрелка». Управляющий директор КБ Стрелка Елена Мандрыко сообщила на брифинге, что наставником российских архитекторов будет директор британского архитектурного бюро Haworth Tompkins Роджера Уоттса. «Oн специализируется на театральных и зрелищных oбъектах, у них бoлее 10 таких oбъектoв, тo есть oпыт рабoты именнo с таким функциoналoм oчень бoльшoй», – сказала Мандрыко.