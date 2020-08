В летнем кинотеатре Музея «Гараж» открывается рубрика «Серебряные копии»

16 августа в кинотеатре начинаются показы кино с 35-мм пленки, сообщила пресс-служба учреждения.

Фильмом открытия новой рубрики станет картина Артура Аристакисяна «Ладони».

Рубрика «Серебряные копии» состоит из картин, созданных в аналоговую эпоху и предназначенных для проекции с пленки, название отсылает к серебру как к одному из основных элементов, входящих в ее состав и превращающему ее в драгоценный материал, который, согласно формуле the medium is the message, не только привносит в кино уникальную ауру, но и подспудно влияет на его смысл. «В рубрике “Серебряные копии” Garage Screen впервые показывает фильмы с пленки, возвращаясь к классической природе кино и аутентичному опыту восприятия кино, особенно ценному в период массового перехода кинотеатров, да и самих фильмов, в онлайн», – говорит куратор Garage Screen Евгений Гусятинский.

Рубрика откроется показом картины Артура Аристакисяна «Ладони» (1994), в которой, по словам режиссера, пленка играет первостепенную роль, являясь источником кинематографической магии и образности. Среди других фильмов программы — драма Александра Сокурова «Мать и сын» (1997), в которой пленка становится аналогом живописного холста; «Хиросима, любовь моя» (1959) — новаторский фильм Алена Рене, во многом изменивший язык кино; два разных, но пересекающихся фильма авангардиста Криса Маркера, которые он снимал одновременно, — научно-фантастический эксперимент «Взлетная полоса» (1962) и документальный портрет предреволюционного Парижа «Прекрасный май» (1963).

В 2020 году в программе Garage Screen появилось три новые регулярные рубрики («Серебряные копии», «Счастливые часы» и «Один раз увидеть»), а одним из главных событий нового сезона стало появление в кинотеатре проектора для показа фильмов с 35-мм пленки.

Сезон летнего кинотеатра Garage Screen продлится до октября.

Куратор кинопрограммы Музея «Гараж» — Евгений Гусятинский, кинокритик, отборщик Роттердамского международного кинофестиваля, редактор журнала «Искусство кино».

Все фильмы демонстрируются на языке оригинала с русскими субтитрами.