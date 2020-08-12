Выставка о столице Болгарского ханства открылась в музее «Куликово поле»

На экспозиции в Тульской области представили около 700 экспонатов, сообщает ТАСС.

Выставка о городе Болгаре открылась в среду к 100-летию образования Татарской Автономной Советской Социалистической Республики (ТАССР). На экспозиции представлено около 700 артефактов, в том числе находки с археологических раскопок, ранее не вывозившиеся за пределы Татарстана.

Как рассказал директор Болгарского государственного историко-архитектурного музея-заповедника Рамиль Зиганшин, в числе экспонатов – монеты, орудия труда, предметы быта и украшения.

Экспозиция начинается с реконструкции въездных ворот в город Болгар, через которые в город следовали караваны. Затем посетители погружаются в атмосферу древнего города, где им предстают подлинные предметы городского устройства, архитектурные элементы и предметы, связанные с различными ремеслами XIII-XIV веков.