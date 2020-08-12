Фонд кино направит 10 млн рублей на модернизацию кинозалов Пермского края

В рамках работ залы будут оснащены современным оборудованием для кинопоказов, сообщила пресс-служба минкультуры региона.

По 5 млн рублей получили две территории Пермского края от Федерального фонда социальной и экономической поддержки отечественной кинематографии. Это позволит расширить в Прикамье сеть кинозалов.

В этом году сеть кинозалов в крае расширится благодаря двум точкам – в Краснокамске и Гремячинске, учреждения которых победили в конкурсе на модернизацию кинозалов в населенных пунктах с численностью жителей до 500 тыс. Средства на модернизацию кинозалов выделены на безвозвратной основе, они будут потрачены на оснащение помещений современным оборудованием, говорится в сообщении.

Программа региональной поддержки кинопроизводства, которую утвердили в крае в прошлом году в составе национального проекта «Культура», включает мероприятия по реализации федеральных проектов «Творческие люди», «Культурная среда» и «Цифровая культура». Для этого из бюджета в 2019-2024 годах будет выделено 113,5 млрд рублей.