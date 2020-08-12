На фестиваль «Россия – Греция. Вместе сквозь века» ждут около 1 млн гостей

Мероприятие впервые пройдет под Тверью 29 августа, сообщается на официальном сайте фестиваля.

Международный благотворительный фестиваль христианской культуры организовали в рамках перекрестного Года языка и культуры двух стран в Конаковском районе Тверской области. Мероприятие будет транслироваться онлайн для жителей РФ и Европы, говорится в сообщении.

Организаторами стали Императорское православное палестинское общество вместе с центром культурного сотрудничества имени святителя Спиридона Тримифунтского и администрацией города Конаково Тверской области. Традиционно фестиваль проводится на греческом острове Корфу, отмечается в сообщении.

В программе смотра – концерты, мероприятия и выставки, рассказывающие о культурно-историческом и духовном наследии обоих стран. Одним из центральных мероприятий станет выставка «Непобедимый адмирал – святой праведный воин Федор Ушаков», говорится в сообщении.