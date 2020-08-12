Фасады Новгородской области украсили муралы на тему истории региона

Завершился Всероссийский фестиваль уличного искусства «Страницы истории», сообщили в Минспорта и молодежной политики области.

Фестиваль собрал 15 художников из 10 регионов страны, в том числе Москвы, Петербурга, Уфы, Волгограда, Краснодара, Красноярска и других городов. В результате фасады зданий в четырех городах региона украсились муралами, сюжеты которых основаны на истории новгородской земли.

В течение двух недель граффити-райтеры написали 11 муралов в Валдае, Великом Новгороде, Боровичах и Старой Руссе, сообщили в Министерстве.

Фасады в Валдае украсили образы сказочной лесной феи и кузнеца Валды. В Великом Новгороде созданы две работы по мотивам путешествий Николая Миклухо-Маклая, а также автобиографический сюжет новгородца Антона Макушина «Мальчик и самолет». Дом в Старой Руссе украсил образ писателя Федора Достоевского.