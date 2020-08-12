НЭБ опубликовала более 50 литературных материалов о русских обычаях

Об этом сообщает пресс-служба Минкультуры РФ.

Национальная электронная библиотека выложила на своем сайте подборку, которая включает современные учебники по народоведению и сочинения бытописателей ХVIII–ХIХ столетий.

Также на портале опубликованы этнографические исследования и поучения духовных лиц Русской православной церкви, говорится в сообщении.

Благодаря оцифрованным материалам пользователи интернета могут изучить обычаи русской крестьянской свадьбы, узнать место, которое занимали в похоронном обряде сани, ладья и кони.

Также желающие могут прочесть тексты голосильных песен и фольклорных преданий, познакомиться с традиционными бытовыми и праздничными ритуалами. Желающие глубже понять истоки русской традиционной культуры могут прочитать научные монографии и энциклопедические издания, которые сочетают научную достоверность, красочность оформления и доступность изложения.