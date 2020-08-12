Ученые создали 3D-модель лица Рафаэля Санти для разгадки тайны его погребения

Об этом сообщило AFP со ссылкой на римский университет Тор Вергата.

Художник-вундеркинд, мастер эпохи Возрождения, скончался в 1520 году, когда ему было 37 лет. В XIX веке тело Рафаэля было эксгумировано, и ученые сделали гипсовый слепок его черепа.

Однако ученые до сих пор не были уверены в том, что останки принадлежали Рафаэлю, так как в могиле были найдены другие скелеты и отдельные кости. Часть из них принадлежала ученикам художника, а некоторые остались неопознанными.

Команда университета Тор Вергата создала трехмерную реконструкцию гипсового слепка. В результате было обнаружено явное сходство между полученным лицом и изображением Рафаэля, сохранившимся на портретах других художников того времени и на автопортретах.

Проект по повторной эксгумации тела Рафаэля был остановлен из-за пандемии коронавируса. Ученые хотят проверить, насколько честно художник изображал себя, пишет издание.