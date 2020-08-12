Театр «Новая опера» открылся после пандемии спектаклем «Севильский цирюльник»

В согласии с правилами Роспотребнадзора театр ограничит число артистов и зрителей, передает «Россия – Культура».

При этом солисты будут соблюдать на сцене дистанцию. Как пояснил директор Московского театра «Новая Опера» им. Колобова Дмитрий Сибирцев, это соответствует духу произведения.

«Опера Россини "Севильский цирюльник, там вся история любовная только начинается. То есть там никто друг с другом близко не взаимодействует. Все на уровне записок, воздушных поцелуев», - сказал Сибирцев.

Партию учителя музыки дона Базилио исполнит Алексей Тихомиров. До «Новой оперы» он пел её в «Геликоне» и на сценах зарубежных театров.

«У меня все кoнтракты, кoтoрые были в Штаатсoпере, Берлин, хoрoшая рoль Дoсифея, все oтменилoсь. Тимур был в Женеве, в Мексике - Бoрис Тимoфеевич Измайлoв, все oтменилoсь. Театры перенoсят на будущие сезoны эти все спектакли. Тoкиo мoегo "Бoриса Гoдунoва" перенес с 21-гo на 22-й гoд», - рассказал исполнитель телеканалу.

Новый юбилейный сезон откроется 8 сентября «Евгением Онегиным» Чайковского. В декабре театр «Новая опера» представит премьеру спектакля «Кармен», который хотели поставить уже несколько лет.