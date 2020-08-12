Волонтеры «Том Сойер Фест» восстанавливают «безхозные» старинные дома Читы

Добровольцы движения заботятся о зданиях, не вошедших в список объектов культурного наследия, передает «Россия – Культура».

В настоящий момент волонтерам удалось собрать деньги на ремонт купеческого дома XIX века в центре города. Дом представляет собой типичный образец архитектуры Забайкалья конца XIX столетия, однако для людей из многоэтажек он – единственная возможность окунуться в атмосферу прошлого, передает телеканал.

Желание оживить старинный образ краевой столицы побудило читинца Максима Резвых принять участие во всероссийском фестивале восстановления исторической среды. Дом выбирали по принципу отсутствия официального звания «памятник архитектуры».

Добровольцы частично сделали цоколь дома, почистили старые бревна, зашпатлевали и закрыли щели, прогрунтовали и покрасили. «Мы работаем не для того, чтобы просто покрасить, а для того, чтобы сохранить всю эту конструкцию», – цитирует канал куратора «Том Сойер Фест» в Чите Киру Деревцову.