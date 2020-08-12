В Петербурге представят фантастический роман о путешествии в будущее ради спасения Цоя

Презентация романа состоится 31 августа, сообщает «Город+».

Автор, петербургский журналист, писатель и основатель рок-журнала Fuzz Александр Долгов приурочил презентацию к 30-летию со дня смерти легендарного музыканта.

Роман «Спасти Цоя» – это история, в которой перемешаны вымысел и реальность, отмечается в сообщении. Книга станет уже пятым опубликованным романом Александра Долгова, её выпустит издательство «Бомбора».

Сюжет основан на событиях 80-х годов XX столетия, в эпоху расцвета Ленинградского рок-клуба. Автор стремится передать атмосферу десятилетия, подробно рассказывая историю о жизни и смерти великого музыканта, с которым был лично знаком.

Изюминка произведения в попытке Долгова «спасти» Виктора Цоя. Поэтому факты в романе причудливо перемежаются с фантастикой, отмечается в публикации.