Гвердцители споет в финале фестиваля «Спасская башня» на Красной площади

Об этом сообщил главный военный дирижер, генерал-майор Тимофей Маякин в разговоре с ТАСС.

По его словам, певица Тамара Гвердцители выступит на закрытии вечерних представлений Международного военно-музыкального фестиваля. Сводный оркестр, по традиции, будет состоять приблизительно из тысячи человек, отметил дирижер.

Гвердцители исполнит песню, которую пока держат в секрете. «Эта музыкальная композиция тоже будет соответствовать основной теме фестиваля», рассказал Маякин.

Гвердцители участвует в фестивале с 2015 года. В 2016 году она выступила в заключительном концерте дуэтом с легендарной французской певицей Мирей Матьё. Певицы исполнили песню Жоржа Гарваренца на стихи Шарля Азнавура «Вечная любовь».