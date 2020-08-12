Память погибших в боях за внешние острова Финского залива увековечат в Ленобласти

Церемония открытия знака состоится 15 августа, сообщает ТАСС.

В среду 12 августа началась экспедиция Русского географического общества и Бессмертного полка России на остров Большой Тютерс, входящий в группу внешних островов Финского залива Балтийского моря. Там собираются установить памятный знак погибшим в годы Великой Отечественной войны в сражениях за внешние острова Финского залива.

Как рассказал руководитель регионального штаба Бессмертного полка России в Петербурге Андрей Краснобаев, экспедиция стартовала из Кронштадта. «Знак будет устанoвлен участниками экспедиции 13-14 августа, 15 августа на oстрoве сoстoится тoржественная церемoния oткрытия», – пояснил он.

Знак представляет собой шестигранную бетонную призму высотой 1,5 м, на которой установлены с табличками с именами 249 погибших воинов. Его установят на самой высокой точке острова, расположенной на вершине маячной скалы, говорится в сообщении.