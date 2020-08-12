МХТ им. Чехова откроет сезон премьерой спектакля «Ювенильное море»

Постановка будет представлена 7 сентября, сообщили в пресс-службе театра.

Зрители увидят спектакль по повести Андрея Платонова «Ювенильное море» в постановке и инсценировке режиссера Натальи Назаровой. Репетиции идут ежедневно, сказали в пресс-службе.

По мнению режиссера будущего спектакля, спектакли Платонова вызывают у знатоков предвкушение «стильного и атмосферного, но скучноватого». Платонов очень разный, но режиссеру хотелось бы в это непростое время поговорить весело о серьезных вещах, отметила Назарова.

«Платонов – очень остроумный автор, он наследник Гоголя, из компании Маркеса. Его проза – это магический реализм. Словом, у нас получается временами страшная, временами веселая и очень абсурдная сказка», – сказала режиссер. По ее словам, спектакль рассказывает о том, как люди увлекаются коллективными иллюзиями, которые приводят к катастрофам.

В спектакле участвуют актеры Павел Ващилин, Алена Хованская, Евгений Перевалов, Мария Сокова, Валерий Трошин, Артем Волобуев, Николай Сальников и Юлия Чебакова.