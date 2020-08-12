Шотландский копатель нашел колесницу, упряжь и меч бронзового века

Маруиш Степьен сделал феноменальную находку с помощью металлоискателя, пишет Guardian.

Как стало известно изданию, Степьен вместе с друзьями занимался раскопками в конце июня, обнаружив посреди поля металлические предметы на глубине полметра. Сигнал был таким сильным, что Мариуш не стал продолжать сам, а сообщил о находке экспертам организации Treasure Trove на базе Национального музея Шотландии.

На место немедленно приехали профессиональные археологи, проведя почти месяц в исследовании находки. Шотландец и его друзья разбили свой лагерь рядом с археологами, так как хотели увидеть результаты раскопок.

В итоге эксперты нашли меч в ножнах с ремнями и пряжками, колпаки с колес древней колесницы и остатки декоративной «подвески-погремушки», которая прикреплялась к конской сбруе. Это первая из подобных находок в Шотландии и третья в Великобритании, говорится в сообщении.