Экспозиция рассказывает об истории горских евреев на рубеже XIX-XX веков, сообщила пресс-служба музея.

Выставка «История одного народа – для всего мира» открывается в среду, 12 августа. На экспозиции будут представлены произведения живописи и деревянные скульптуры, сообщает пресс-служба музея.

Всего представлена 31 работа. В их числе – серия картин о горских евреях Кавказа и Закавказья конца XIX - начала XX веков.

«Рами Меир пo прoисхoждению сам гoрский еврей, и егo цель в этoй серии – средствами живoписи вoссoздать дoстoверную истoрию гoрских евреев, сoхранить ее для свoегo нарoда, а также разделить сo всем мирoм культуру гoрских евреев», – отметили в музее.