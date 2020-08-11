В ЮАР нашли наконечники стрел со следами нервно-паралитического яда возрастом 72 тыс. лет

Исследование опубликовано на научном портале Science Direct.

Человечество начало использовать отравленные наконечники стрел для охоты уже 72 тыс. лет назад, считает профессор археологии Марлизе Ломбард из Университета Йоханнесбурга (ЮАР).

Профессор использовала выборку из 445 наконечников стрел, датированных средним и поздним палеолитом. По ее выводам, что отравленные наконечники стрел, сделанные из кости, могли использоваться племенами Южной Африки уже в это время.

В трех из шести наконечников, найденных в пещере Бломбос (ЮАР) и датируемых возрастом 72-80 тыс. лет, были обнаружены следы токсичных веществ растительного происхождения. По мнению ученых, действие таких веществ приводило к нейротоксическому отравлению жертвы, способствовавшему ее обездвиживанию.