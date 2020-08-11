К 85-летию Табакова в Москве откроют фотоэкспозицию о его творчестве

Выставка откроется в Московском театре Олега Табакова 17 августа, сообщили в пресс-службе театра.

17 августа народному артисту СССР Олегу Табакову исполнилось бы 85 лет. Посетить посвященную ему фотовыставку смогут все желающие в течение месяца, уточнили в пресс-службе.

Гостям покажут архивные фото из фильмов и спектаклей, в которых участвовал Табаков, цитаты из его интервью разных лет, а также рассказы об актерских работах. Материалы для выставки предоставили «Мосфильм», «Союзмультфильм», музей МХАТ и музей театра «Современник».

Кроме того, в честь 85-летия Табакова МХТ имени Чехова запустит в соцсетях марафон, который будет идти с 12 по 17 августа. В рамках акции театр ежедневно будет публиковать редкие архивные фото, а также рассказывать истории о жизни и творчестве артиста.