О находке сообщает пресс-служба Института археологии РАН.

Монету последнего крымского хана Шахина Гирая археологи нашли на территории Фанагории (Краснодарский край) впервые. Монета была отчеканена в Бахчисарае в 1779 году, на одной ее стороне вычеканена надпись «Хан Шахин Гирай».

По словам археологов, это первая зарегистрированная находка таких монет в Фанагории. «Вoстoчные мoнеты, в тoм числе oсманские и крымские XVIII в., вooбще сoставляют oчень небoльшую группу среди нумизматических материалoв этoгo памятника», – отметили рассказали ученые.

Появление монеты в Фанагории ученые объяснили тем, что последний крымский хан стал на какое-то время командующим Кубанской ордой. Это произошло после того, как Крым отделился от Османской империи.

Однако в 1783 году, после манифеста Екатерины II о присоединении Крыма к России, Шахин Гирай по требованию императрицы отрекся от престола и выехал в Тамань. Через четыре года он покинул Россию и уехал в Османскую империю, где был казнен.