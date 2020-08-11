В Москве установят мемориальную табличку в память о поэте и писателе Переце Маркише

Открытие состоится в Москве в среду, 12 августа, сообщили организаторы.

Перец Маркиш — выдающийся еврейский поэт, единственный в СССР лауреат Ленинской премии за произведения на идише.

Церемония установки таблички будет организована в рамках проекта «Последний адрес». Мемориальный знак будет открыт на стене дома на бывшей улице Горького (сейчас — 1-я Тверская-Ямская, дом 36, стр. 1), где Маркиш жил вплоть до своего ареста в 1949 году.

В церемонии примут участие основатель проекта «Последний адрес» журналист Сергей Пархоменко, президент Российского еврейского конгресса Юрий Каннер, временный поверенный в делах Израиля в РФ Яков Ливне, а также представители общества «Мемориал», правозащитники и общественные деятели. К мероприятию присоединится в режиме онлайн младший сын Переца Маркиша известный израильский писатель Давид Маркиш.

Церемония открытия пройдет в 68-ю годовщину расстрела в 1952 году Переца Маркиша и других членов Еврейского антифашистского комитета (ЕАК).

«12 августа — скорбная дата, ее образно называют "ночь расстрелянных поэтов». В ту ночь в подвале Лубянки были казнены приговоренные по "делу ЕАК". Считается, что именно тогда была убита советская литература на идиш — самая мощная ветвь литературы на этом языке, почти уничтоженном войной вместе с половиной его носителей. Среди 13 расстрелянных был ее цвет, и одной из ярчайших ее фигур был Перец Маркиш», – заявил президент РЕК Юрий Каннер.

В этот же день, 12 августа, на портале образовательного проекта Российского еврейского конгресса 12-13.plus будут представлены материалы, посвященными казненным членам ЕАК. О судьбе и стихах Маркиша будет рассказано в видеолекции и статье. В сентябре эти материалы станут частью большого четырехнедельного онлайн-курса «Еврейские литераторы, писавшие на идише». Преподаватели курса расскажут о зарождении и развитии еврейской литературы, а их слушатели смогут познакомиться с творчеством и судьбами как классиков еврейской литературы XIX столетия, так и авторов Серебряного века и советского периода.