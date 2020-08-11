Харламов и Бурунов сыграют в комедии Шипенко «ОКнутый»

Об этом сообщили представители компании «ВБД Груп» на питчинге в МИА «Россия сегодня».

По их словам, создавший «Холопа» режиссер Клим Шипенко планирует продолжить линию комедий фильмом с участием Сергея Бурунова и Гарикам Харламова в главных ролях.

По сюжету, обычный чиновник (Бурунов) готов все отдать ради повышения. До заветного места остается один шаг: сыграть в хоккей с президентом. Однако чиновник никогда не играл в хоккей, поэтому срочно нанимает тренера (Харламова).

В ходе тренировки Лопатин падает и ударяется головой о лед, после чего все люди для него приобретают одно лицо – и это лицо его тренера, говорится в описании фильма.

Производство ленты планируют начать в марте-апреле 2021 года. Для реализации проекта создатели запросили 70 миллионов рублей.