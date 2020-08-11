Воспитанники «Сириуса» в Сочи поставят спектакль с премьером Мариинского театра

Представление будет организовано согласно требованиям Роспотребнадзора, сообщила ТАСС глава центра Елена Шмелева.

В балетной постановке примут участие воспитанники образовательного центра «Сириус» под руководством премьера Мариинского театра Игоря Колба, а также экспертов Московской государственной академии хореографии.

По словам руководителя «Сириуса», учащимися очной программы по хореографии, стартовавшей в августе, стали дети из Академии Русского балета имени А. Я. Вагановой, Московской государственной академии хореографии, Пермского хореографического колледжа и Академии танца Бориса Эйфмана.

Спектакль с участием молодых танцоров ознаменует конец программы. Это будет первый проект такого масштаба, отметила Шмелева.